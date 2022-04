Tiësto en zijn vrouw Annika zijn in verwachting van een tweede kindje. De 53-jarige dj laat dat maandag weten via Instagram.

"Ik krijg een tweede kindje met de liefde van mijn leven", schrijft de Nederlandse dj bij een filmpje waarin hij een kus geeft op de buik van zijn vrouw.

Tiësto en Annika ontmoetten elkaar in 2015 en trouwden in 2019. De twee werden in 2020 ouders van een dochtertje: Viola Margreet Verwest.

De dj schrijft er niet bij wanneer Annika is uitgerekend.