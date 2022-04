Joe Exotic, die bekend werd door de realityreeks Tiger King op Netflix, heeft een jaar na zijn breuk met Dillon Passage een nieuwe liefde. Dat is volgens zijn advocaat de reden om haast te maken met de scheidingspapieren.

De 59-jarige Exotic maakte donderdag bekend eindelijk werk te hebben gemaakt van de scheiding van zijn echtgenoot Passage. Exotic en Passage maakten vorig jaar bekend dat ze uit elkaar zijn, maar van een scheiding was het tot dusver niet gekomen.



Exotic, die eigenlijk Joseph Maldonado-Passage heet, zou vorig jaar februari een nieuwe man hebben ontmoet in de gevangenis in Texas. De realityster zit daar een gevangenisstraf uit voor dierenmishandeling en het beramen van een moord op zijn rivaal Carole Baskin.

De nieuwe liefde van Exotic, John Graham, was veroordeeld voor inbraak en wapenbezit, zo zou blijken uit gerechtelijke documenten die TMZ in handen heeft. Graham is inmiddels vrij.



Exotic werd in eerste instantie veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. Begin 2022 kreeg hij een jaar strafvermindering. Zijn zaak werd opnieuw beoordeeld omdat een federaal hof eerder een fout heeft gemaakt.