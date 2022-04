Angela Groothuizen heeft haar relatie met Rob Mooij, met wie ze tot voor kort al dertig jaar samen was, nieuw leven ingeblazen. Ze vertelt aan Shownieuws dat het goed gaat met Mooij en dat de twee weer samen op date gaan.

Groothuizen bezocht de première van Raymonda van Nationale Opera & Ballet samen met Mooij. "Het gaat heel goed met mijn partner. Het is de eerste keer dat we weer eens een uitje hebben", vertelt ze.

Afgelopen weekend publiceerde Vrouw, de weekendbijlage van De Telegraaf, een interview met Groothuizen waarin ze zegt vrijgezel te zijn en met verschillende mannen te daten via Tinder. "Ik hoefde niet meteen een nieuwe liefde, maar ik had wel behoefte aan gezelschap van mannen om leuke dingen mee te doen. Dus ik heb een paar keer op Tinder naar rechts geswipet en ben aan het daten geslagen", zei ze hierover. Ze vertelde er drie friends with benefits aan overgehouden te hebben.

"Toen het even heel slecht ging, heb ik nieuwe vrienden gezocht en die ook gevonden", zegt Groothuizen daar nu over. Groothuizen sloot eerder al niet uit dat ze weer samen zou komen met Mooij als het weer beter met hem zou gaan. De presentatrice en zangeres heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de twee een open relatie hebben.