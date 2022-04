Lil Kleine mag momenteel geen contact opnemen met zijn ex-verloofde Jaimie Vaes. Enkele weken geleden besloot de rechtbank dat de rapper de inhoudelijke behandeling van de mishandelingszaak waarvan hij wordt verdacht in vrijheid mag afwachten. De voorwaarde is wel een contactverbod met Vaes. Dat bevestigt zijn advocaat Nienke Hoogervorst aan persbureau ANP na berichtgeving van Shownieuws.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, liet afgelopen donderdag sinds lange tijd weer van zich horen via Instagram. Hij plaatste daarop een video waarin hij zijn excuses maakt voor zijn gedrag van de afgelopen tijd. "Ik zie dat ik mijzelf niet ben geweest, dat ik verkeerd heb gehandeld en dat ik veel mensen heb pijn gedaan en gekwetst. En dat had nooit mogen gebeuren", zei hij onder meer.

Kim Beumer, de advocaat van Vaes, liet na de verklaring van Lil Kleine weten dat er "van enig berouw van, noch zelfreflectie op de gevolgen van zijn handelen jegens hen (Vaes en zoon Lio, red.) tot op heden geen sprake is". Beumer meldt in de verklaring verder dat de excuses van de rapper gericht zijn aan heel veel mensen, "maar niet aan degenen aan wie deze spijtbetuiging het meest recht zou doen".

Dat hij zich in de video niet rechtstreeks richt tot Vaes, het vermeende slachtoffer van de mishandeling waarvoor hij in februari werd opgepakt, heeft mogelijk te maken met het contactverbod, zo suggereerde strafrechtadvocaat Natacha Harlequin zaterdagavond in het tv-programma Shownieuws. Contact via sociale media geldt dan als indirect contact en mag dan niet, stelde zij.

Lil Kleine werd in februari opgepakt op verdenking van mishandeling van Vaes. Na drie nachten in de cel kwam hij aanvankelijk vrij, maar nadat het Openbaar Ministerie daartegen in hoger beroep ging, oordeelde de rechter dat hij toch weer terug de gevangenis in moest. Half maart kwam hij na veertien dagen opnieuw vrij. In afwachting van het vervolg van de zaak zit de rapper momenteel in Thailand, waar hij naar eigen zeggen "professionele hulp" zoekt.