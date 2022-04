Rachel Hazes en Klaas Otto zijn na enkele weken alweer uit elkaar. Vorige week leken ze nog heel gelukkig met elkaar te zijn, maar de twee hebben nu "in goed onderling overleg" besloten een punt achter hun relatie te zetten. Dat bevestigt het management van Hazes zaterdag aan Shownieuws.

Vrijdagavond hintte Otto, oprichter van motorclub No Surrender, al op een breuk. Hij plaatste een foto van zichzelf en zijn ex Gracia op Instagram.

"In je leven kan je van alles doen", schreef hij bij de foto. "Je kan naar links gaan en je kan naar rechts gaan, je kan elk pad bewandelen. Maar als je elke dag op zo'n pad iets mist in je leven en een gevoel van liefde voor iemand, dan moet je toch dat gevoel gaan volgen. En mijn gevoel is voor een vrouw met de naam Gracia."

Vorige week leek de relatie tussen Hazes en Otto nog goed te zijn. "We hebben het heel erg leuk. Ja, echt waar", zei de weduwe van André Hazes sr. toen.