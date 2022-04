Sinds haar relatie is gestrand, is Angela Groothuizen met meerdere mannen tegelijkertijd aan het daten. Ze vond ze via Tinder, vertelt de 62-jarige zangeres en presentatrice in VROUW Magazine, de weekendbijlage van De Telegraaf.

"Ik dacht: ik wil nieuwe mensen leren kennen. Ik hoefde niet meteen een nieuwe liefde, maar ik had wel behoefte aan gezelschap van mannen om leuke dingen mee te doen. Dus ik heb een paar keer op Tinder naar rechts geswipet en ben aan het daten geslagen", aldus Groothuizen.

"Ik heb er zowel een paar goede vrienden met wie ik van alles bespreek als een paar lovers aan overgehouden. Friends with benefits, zeg maar", vertelt de zangeres. "Dat zijn er momenteel drie. Ik kan het iedereen aanraden. Het heeft mijn leven een heel stuk leuker gemaakt." De mannen met wie ze datet, weten dat ze niet de enige in Groothuizens leven zijn, verzekert ze.

De Dolly Dots-zangeres stond anoniem op Tinder: met een anonieme naam en een onherkenbare foto. "Als ik zeg maar een intellectuele klik voelde tijdens het gesprek, gingen we over op WhatsApp. En als er dan echt leuke gesprekken ontstonden, sprak ik met die mannen af."

Sinds een half jaar is ze van de datingapp af. "Ik voel me nog steeds single. Ik heb mijn leven gewoon wat avontuurlijker gemaakt."