Jaimie Vaes zou de relatie met haar partner Lil Kleine verbroken hebben. Dat meldt De Telegraaf vrijdag op basis van een verklaring van Kim Beumer, de advocaat van Vaes.

In de verklaring van Beumer viel onder meer te lezen dat Vaes hoopt dat de gevolgen van het verbreken van de relatie "in harmonie kunnen worden geregeld". De advocaat verwijst daarmee ook naar "de belangen van hun zoon".

Verder zou Vaes hebben gereageerd op de video die Lil Kleine donderdag op Instagram plaatste. Daarin zei Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet, te erkennen dat hij lange tijd ongezond had geleefd en in Thailand was om door middel van professionele hulp aan zichzelf te werken.

Vaes is sceptisch over de dingen die de rapper in die video zei. "Van enig berouw van, noch zelfreflectie op de gevolgen van zijn handelen jegens hen is tot op heden geen sprake", zou in de verklaring te lezen zijn. Het gedrag van Lil Kleine na het verbreken van de relatie zou niet overeenkomen met de "inzichten zoals die hij gisteren tot uiting bracht".

Beumer meldt in de verklaring verder dat de excuses van de rapper gericht zijn aan heel veel mensen, "maar niet aan degenen aan wie deze spijtbetuiging het meest recht zou doen". Daarmee doelt de advocaat op Vaes en hun zoon.

Lil Kleine werd onlangs gearresteerd, nadat een video waarin hij zijn verloofde Jaimie Vaes lijkt te mishandelen op internet was verschenen. De rapper zat drie dagen vast en werd toen vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie ging hier succesvol tegen in beroep en zorgde ervoor dat hij nog eens twee weken achter de tralies verdween. Daarna mocht hij het vervolg van de zaak in vrijheid afwachten.