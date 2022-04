Glennis Grace gaat via Instagram voor het eerst in op de vechtpartij in een supermarkt waar ze eerder dit jaar bij betrokken was. De zangeres betuigt spijt en vindt - hoewel het incident volgens haar uit zijn verband is gerukt - dat ze tot tien had moeten tellen.

"Allereerst wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die hierbij betrokken is geraakt. De medewerkers van Jumbo, de mensen met wie ik werk en iedereen om mij heen: het spijt me", begint Grace haar bericht.

Volgens de zangeres zijn de zaken "uit hun verband getrokken", maar had ze desondanks beter moeten weten. "Ik had beter moeten nadenken, tot tien moeten tellen in plaats van mij moeten laten leiden door primitief moederinstinct. Mijn zoon kwam thuis met een bebloed gezicht en het eerste wat naar boven kwam, was de leeuwin die ik ben voor mijn kind. Met mijn impulsieve gedrag ben ik verhaal gaan halen."

Grace zegt zich te realiseren dat haar gedrag op dat moment niet goed was en dat ze inmiddels weer met beide benen op de grond staat. "Ik heb mij teruggetrokken met mijn kind en de mensen om mij heen. Ik heb veel gepraat en nagedacht over hoe ik dit anders had moeten aanpakken."

Grace houdt zoon voorlopig strak

De zangeres zegt dat ze ervan geleerd heeft niet uit emotie te handelen en dat wil ze haar zoon meegeven. Ze zegt hem voorlopig "dichtbij en strak" te houden.

Grace werd op 12 februari aangehouden nadat ze verhaal was komen halen in de supermarkt, omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Grace, haar zoon en een vriend van de familie werden aangehouden nadat ze gezamenlijk naar winkel waren gekomen en het op een handgemeen was uitgedraaid. Later werden nog twee mensen aangehouden op verdenking van het mishandelen van medewerkers van de supermarkt.

Tegen Grace, die drie dagen vastzat, is aangifte gedaan. Ze wordt verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachten rade, meldde de politie eerder.