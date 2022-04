Charly Luske heeft spijt van zijn fouten, schrijft hij vrijdag op Instagram na berichtgeving van RoddelPraat over zijn poging een twintigjarige vrouw tot seks te verleiden. De zanger en acteur, die getrouwd is met actrice Tanja Jess, zegt de situatie het ergst te vinden voor zijn gezin.

"Uit waardering voor de mensen die mij al jaren volgen en supporten wil ik reageren op de recente berichtgevingen, die extreem teleurstellend moeten zijn. I fucked up", schrijft Luske in zijn verklaring. "Dat spijt mij enorm. Ik werk al langere tijd aan mijn issues, maar helaas ben ik er nog niet."

"Het allerergste is dat ik m'n geliefde gezin zo tekort heb gedaan, dat vind ik verschrikkelijk", vervolgt Luske. "Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor m'n acties en ga nog harder werken aan mezelf. In dit alles had ik me geen betere partner kunnen wensen dan Tanja en ik houd nog steeds zielsveel van haar. Ik hoop dan ook dat jullie haar en onze kinderen rust, respect en privacy gunnen."

RoddelPraat maakte woensdag bekend dat Luske en Jess relatieproblemen zouden hebben, nadat de zanger seksueel getinte berichtjes naar een andere vrouw had gestuurd. De actrice bevestigde donderdagavond zonder in detail te treden dat zij en haar man op dit moment in een "zoektocht" in hun relatie zitten. Volgens Jess laat Luske al langer "problematisch gedrag" zien.

RoddelPraat-presentator Dennis Schouten meldde eerder op vrijdag dat hij "indirect" bedreigingen had ontvangen van Luske en daarom zou onderduiken. De zanger komt daar niet op terug in zijn Instagram-bericht.

Jess en Luske zijn sinds 2008 getrouwd en hebben samen twee zoons van achttien en veertien jaar oud.