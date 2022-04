Actrice Tanja Jess heeft donderdagavond op Instagram bevestigd dat zij en haar man Charly Luske, op dit moment in een "zoektocht" in hun relatie zitten. Zij reageert hiermee op berichten in het juicechannel RoddelPraat dat hiervan woensdagavond melding maakte.

Luske zou berichten hebben uitgewisseld met een andere vrouw. Jess treedt in haar bericht niet in detail, maar erkent dat "Charly problematisch gedrag laat zien. Dat er sprake is van een hardnekkige behoefte aan bevestiging waardoor hij bepaalde verleidingen niet kan weerstaan. (...) Wij zijn al ruim 21 jaar samen dus ik ben op de hoogte van Charly's extreem onveilige jeugd en ken zijn demonen en issues".

De twee partners krijgen, mede om die reden, al langere tijd hulp. "Om hier als individuen, in de relatie maar ook betreffende ons gezin mee te dealen. Dat is een moeilijk en langdurig traject waarin je keer op keer opnieuw moet bekijken waar je staat en hoe je verder gaat. Als je van iemand houdt laat je die niet zomaar vallen, ook of juist niet als die beschadigd en/of ziek is."

Jess vraagt iedereen om te respecteren dat deze zoektocht "binnen de privacy van ons gezin" wordt afgelegd. De actrice is geschrokken van de aanpak van juicechannel RoddelPraat. "Deze 'mensen' deinzen werkelijk nergens voor terug", schrijft ze. "Maken zich schaamteloos schuldig aan misogynie, racisme, seksisme, ageisme. (...) Ze vullen hun zakken over lijken via de diepste, donkerste grachten van hun ziel."