Joe Exotic, die bekend werd door de realityreeks Tiger King op Netflix, heeft scheidingspapieren opgestuurd naar zijn echtgenoot Dillon Passage. Die had vorig jaar al bekendgemaakt dat het stel uit elkaar was, maar volgens Exotic maakte Passage nooit werk van een scheiding.

De twee ontmoetten elkaar in het najaar van 2017 en trouwden twee maanden later. Een jaar geleden maakte Passage (25) bekend dat Exotic (59) en hij niet meer samen waren.



Exotic, die eigenlijk Joseph Maldonado-Passage heet, moet een jarenlange gevangenisstraf uitzitten voor dierenmishandeling en het beramen van een moord op zijn rivaal Carole Baskin. Voor Passage zou deze situatie voor beiden "niet eerlijk" zijn en daarom zouden ze beter kunnen scheiden.

Exotic twitterde donderdag een foto van een brief van zijn advocaat, die laat weten dat pogingen om contact op te nemen met Passage zijn mislukt. Volgens de raadsman heeft Exotic zijn best gedaan zijn ex-partner te traceren zodat de twee de scheiding vriendschappelijk kunnen afhandelen. "Het is de hoop van de Tiger King dat zij beiden hun leven weer kunnen oppakken en snel en aimabel kunnen scheiden."



De tekst die Exotic bij de foto zette klonk dan weer minder vriendschappelijk: "Dillon, teken dit nou gewoon en verdwijn", liet hij aan zijn ex weten.



Joe Exotic werd in eerste instantie veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. Begin 2022 kreeg hij een jaar strafvermindering. Zijn zaak werd opnieuw beoordeeld omdat een federaal hof eerder een fout heeft gemaakt.