Lil Kleine heeft donderdag via Instagram voor het eerst gereageerd op zijn arrestatie na zijn vermeende mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. De artiest laat weten dat hij momenteel in Thailand is om professionele hulp te krijgen.

"Ik zie in dat ik veel te lange tijd op een ongezonde manier heb geleefd", vertelt de rapper in een video. Hij zegt dat hij verkeerde dingen heeft gedaan en zichzelf niet was. "Ik heb heel veel mensen pijn gedaan en gekwetst en dat had nooit mogen gebeuren."

Hij zegt in te zien dat hij professionele hulp nodig heeft, waarvoor hij momenteel in Thailand verblijft. Wat voor hulp hij daar precies krijgt, wordt niet duidelijk. "Ik weet dat het een hele lange weg gaat worden", vertelt de rapper, die zegt er met volle moed tegenaan te gaan.

Lil Kleine zegt zich te realiseren dat hij als vader geen goed voorbeeld is geweest voor zijn eigen kind, maar ook voor de jongeren in Nederland die naar zijn muziek luisteren. Hoewel de artiest stelt dat hij weet dat zijn gedrag fout was, geeft hij daarbij geen specifieke voorbeelden.

De rapper werd onlangs gearresteerd, nadat een video waarin hij zijn verloofde Jaimie Vaes lijkt te mishandelen op internet was verschenen. De rapper zat drie dagen vast en werd toen vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie ging hier succesvol tegen in beroep en zorgde ervoor dat hij nog eens twee weken achter de tralies verdween. Daarna mocht hij het vervolg van de zaak in vrijheid afwachten, wat hij momenteel dus in Thailand doet.