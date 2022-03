Chris Rock heeft woensdagavond voor het eerst kort stilgestaan bij de klap die Will Smith hem zondagavond (lokale tijd) gaf tijdens de Oscar-uitreiking. De komiek is er naar eigen zeggen nog niet klaar voor om er uitgebreid op te reageren, omdat hij het incident nog moet verwerken.

"Hoe was jullie weekend?", opende Rock zijn eerste optreden sinds het incident, woensdagavond in Boston. De komiek werd met een staande ovatie ontvangen, schrijft Variety.

"Ik wil gewoon niet te veel zeggen over wat er is gebeurd, dus als je daarvoor komt: sorry. Ik ben nu nog aan het verwerken wat er is gebeurd", aldus Rock. "Ik ga er ooit weleens over praten. Op een serieuze en grappige manier."

De 57-jarige komiek maakte tijdens de awardshow een grap over het kale hoofd van Jada Pinkett-Smith. De actrice en echtgenote van Will Smith lijdt aan alopecia, een ziekte waarbij haar uitvalt. Na de klap schreeuwde Smith tegen Rock dat hij niet over zijn vrouw mocht praten. Smith, die later op de avond een Oscar voor beste acteur in ontvangst mocht nemen, bood in zijn bedankspeech zijn excuses aan voor het incident, maar niet aan Rock.