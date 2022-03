De politie heeft opnieuw iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de inbraak in het huis van pianist Wibi Soerjadi in maart 2020. Het gaat om een dertigjarige man uit Hengelo, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie woensdag na berichtgeving van Shownieuws hierover.

De man werd op 22 maart aangehouden en is inmiddels weer op vrije voeten. Het onderzoek naar de inbraak loopt nog altijd.

Eerder werden al verschillende andere verdachten in de zaak veroordeeld. In november kregen vijf mensen een straf wegens heling. De zwaarste die toen werd uitgedeeld was zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk. In februari volgde een zesde veroordeling. Een 28-jarige man kreeg toen een celstraf van twee maanden.

Bij de diefstal in de woning van Soerjadi werd veel buitgemaakt. De verdachten gingen ervandoor met kunstwerken, kleding, tv's en PlayStations. Tijdens de inbraak was de pianist niet thuis.