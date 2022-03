Vier mannen die in Opsporing Verzocht te zien waren op beelden omtrent de overval op Mark Gillis, de zoon van realityster Peter Gillis (foto), hebben zich woensdag bij de politie gemeld. De beelden zijn enkele dagen voor de overval opgenomen.

De mannen hebben zelf contact gezocht met de politie na een uitzending van het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant, meldt Opsporing Verzocht. De politie heeft daarnaast elf tips binnengekregen sinds de beelden zijn verspreid. Een woordvoerder kan nog niet zeggen of ze ook bruikbaar zijn.

Gillis werd in november 2021 overvallen bij zijn chalet op een vakantiepark in Ommel. In de dagen voor de overval zijn in de directe omgeving enkele mannen gefilmd. Nader onderzoek moet uitwijzen of zij een rol hebben gespeeld bij de overval.

Beelden van de overval werden dinsdagavond vertoond in Opsporing Verzocht. Daarop is te zien dat Gillis 's nachts voor zijn chalet op het vakantiepark door drie gemaskerde mannen wordt overmeesterd, wordt getaserd en onder andere tegen zijn hoofd wordt geschopt.

Sinds de overval gaat Gillis 's avonds niet meer alleen over straat. De realityster heeft beveiliging ingehuurd.