Linda de Mol woont momenteel met vijf vluchtelingen uit Oekraïne. De presentatrice heeft een moeder en haar vier kinderen opgevangen, bevestigt haar manager donderdag na berichtgeving van Weekend.

De Mol had haar woning vanaf januari voor zichzelf, nadat zij en haar partner Jeroen Rietbergen uit elkaar gingen. De bandleider van The voice of Holland werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarop De Mol de relatie verbrak.

Vorige week maakte haar manager bekend dat De Mol haar tv-werkzaamheden weer oppakt. Ze is bezig met een televisieserie op SBS6 waarin ze de hoofdrol gaat spelen. Binnenkort komt de zender met meer informatie over het project.

De 57-jarige presentatrice, actrice en bladenmaker legde haar werkzaamheden voor LINDA. ook neer. Wanneer ze weer aan de slag gaat bij het magazine, is nog niet duidelijk. Haar tv-programma Miljoenenjacht van 27 maart werd uitgesteld tot komend najaar.