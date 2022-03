Het afgelopen Oscargala wordt overschaduwd door de aanvaring tussen Will Smith, zijn vrouw Jada Pinkett-Smith en komiek Chris Rock. De drie acteurs, generatiegenoten uit de Amerikaanse Oostkust, kennen elkaar al decennia. Een overzicht van hun band door de jaren heen.

Toen ze jong waren, gingen Rock en Smith niet direct voor een filmcarrière. Terwijl Rock in de jaren tachtig naam maakte als stand-upcomedian in New York, maakte Smith een aantal hiphopplaten onder zijn pseudoniem The Fresh Prince. Niet veel later volgde de populaire sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. Rock was ondertussen te zien in het televisieprogramma Saturday Night Live.

In 1995 kreeg Rock een gastrol in een aflevering van The Fresh Prince. Hoofdpersoon Will verheugt zich daarin op een date met Jasmine, totdat hij ziet dat het om een man in vrouwenkleren gaat. Met een blonde pruik en tijgerprint-jurkje zorgt Rock ervoor dat Will zich bijzonder ongemakkelijk voelt.

125 Chris Rock en Will Smith samen in The Fresh Prince of Bel-Air

Pinkett op de bank bij Rock

Ook Pinkett maakt in die tijd naam als actrice. Na kleine rollen in de series 21 Jump Street en A Different World, wordt ze bekender met het misdaaddrama Menace II Society. Dankzij een auditie voor The Fresh Prince - een rol die ze uiteindelijk misloopt - leert ze haar toekomstige echtgenoot kennen. Later staat ze tegenover Eddie Murphy in The Nutty Professor, een van de grootste kaskrakers van 1996. Kort daarna verschijnt Pinkett in de bloederige openingsscène van Scream 2.

Naar aanleiding van die korte rol in 1997 wordt de actrice uitgenodigd bij The Chris Rock Show. "Zwarte mensen worden meestal snel vermoord in horrorfilms", merkt Rock op. "Hoe lang hou jij het vol?" Pinkett lacht: "Laten we zeggen dat je beter niet met je ogen kunt knipperen." Dat jaar trouwt de actrice met Smith.

De drie acteurs komen elkaar later nog een paar keer tegen, zowel online als offline. Met hun stemmen voor de animatiefilm Madagascar scoren Pinkett-Smith en Rock samen een wereldhit, waar na 2005 nog twee vervolgen op komen. De grote filmsuccessen blijven daarna uit voor Pinkett-Smith, waar Rock gretig op ingaat tijdens zijn openingsspeech van de Oscars in 2016.

Vanwege het kleine aantal zwarte genomineerden op het prijzengala, weigeren Will en Jada die avond op het feest te verschijnen. Rock grapt dat Jada er überhaupt niet toe doet in de filmwereld. "Jada die de Oscars boycot, is hetzelfde als ik die het slipje van Rihanna boycot. Ik ben niet uitgenodigd."

Pinkett-Smith lijkt weinig aanstoot te nemen aan de opmerking. "Het hoort erbij", reageert ze kort na de speech. "Er gebeurt meer in de wereld. We hebben veel te doen en blijven doorzetten." De actrice verwijst daarbij vermoedelijk naar haar strijd om gelijkheid in de filmwereld.

342 Chris Rock interviewt Jada Pinkett (1997)

Grappen over vermeend open huwelijk

Ook het vermeende open huwelijk van de Smiths is nog wel eens een doelwit voor online kritiek en grappen. Pinkett-Smith geeft in 2013 via Facebook al uitleg over het wederzijdse vertrouwen in hun relatie. Wanneer Smith in 2018 een liefdevol Instagram-bericht wijdt aan zijn ex-vrouw en moeder van zijn eerste kind, schrijft Rock een korte reactie: "Wow. Jouw vrouw is heel begripvol." Een opmerking die cynisch te interpreteren is, hoewel het ook om zelfspot kan gaan. Rock zag zijn eigen huwelijk in 2016 sneuvelen omdat hij meerdere keren was vreemdgegaan.

Echte conflicten zijn er dus nooit geweest voordat Rock zondagnacht het Oscarpodium beklom. Maar nauw contact evenmin, want naar verluidt wist de komiek niet dat er een medische verklaring was voor het kale hoofd van Pinkett-Smith. Een miljoenenpubliek zag zo hoe zijn G.I. Jane-grap totaal verkeerd viel.

Minder dan een uur nadat Rock op het podium een klap van Smith had gekregen, kreeg laatstgenoemde de kans om zijn eigen uitspatting te koppelen aan de filmrol waar hij een Oscar voor won. Want ook tennisvader Richard Williams was een felle beschermer van zijn familie, legde de acteur huilend uit. Hij bood zijn excuses aan richting de Academy en zijn mede-genomineerden, maar niet richting Rock.

"Grappen die ten koste van mij gaan, horen bij mijn werk", schreef Smith later in zijn excuus. "Maar een grap over Jada's gezondheid was te veel voor me en ik reageerde emotioneel. Chris, ik wil graag publiekelijk mijn excuses aan je aanbieden." Met dat laatste wekt hij de suggestie dat de twee mannen hun conflict in persoon al eerder hadden bijgelegd. Eerder liet Sean Combs, bekend als rapper P. Diddy, dat ook tegenover Page Six weten.

Smith bood verder opnieuw zijn excuses aan richting zijn filmcollega's en de familie Williams. "Het spijt me diep dat mijn gedrag deze prachtige reis heeft verpest. Ik blijf aan mezelf werken."