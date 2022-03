Het gaat inmiddels beter met Rob de Nijs, die momenteel revalideert van COVID-19. De 79-jarige zanger is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar een revalidatiecentrum om daar verder aan te sterken. Dat heeft zijn vrouw Henriëtte Koetschruiter aan Shownieuws laten weten.

De Nijs werd vorige week met spoed opgenomen in het ziekenhuis, nadat zijn vrouw hem thuis bewusteloos had aangetroffen. De zanger bleek corona onder de leden te hebben en had een veel te lage bloeddruk en hartslag.

Aan De Telegraaf liet Koetschruiter eerder weten "zich kapot te zijn geschrokken". "Het was half twaalf of zo, ik kwam beneden en zag Rob daar in de stoel zitten. Onderuitgezakt, lijkbleek. Zijn ogen waren open, hij brabbelde wat, maar ik zag al met al meteen dat het goed mis was. Meteen dacht ik: 112!"

Het afscheidsconcert van De Nijs in de Ziggo Dome dat op 10 april zou plaatsvinden, is uitgesteld. De nieuwe datum voor het concert is nog niet bekend. "Maar het gaat gebeuren, hoor. Rob is zo gemotiveerd om nog één keer een concert te geven en afscheid te nemen. Het is zo zonde dit", aldus Koetschruiter.

De Nijs lijdt aan de ziekte van Parkinson. Zijn afscheidsconcert 't Is Mooi Geweest vormt de afsluiting van zijn ruim zestig jaar durende carrière. Eerder gaf hij al een afscheidsshow in Antwerpen.