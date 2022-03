De Belgische prins Laurent moet zich binnenkort voor de politierechter in Leuven verantwoorden voor een verlopen keuringsrapport van zijn auto. Het bewijs is volgens De Standaard op 13 juni 2021 vervallen en dat is strafbaar. De zaak staat gepland voor 22 april.

De jongere broer van koning Filip laat aan SudPresse weten dat hij de auto al jaren niet meer gebruikt. "Ik reed in een oldtimer van twintig jaar oud. Een Porsche. Het was twaalf jaar geleden dat ik ermee gereden had. Twaalf jaar had die in een garage gestaan. Ik wilde het (keuringsbewijs, red.) weer in orde maken", aldus de 58-jarige Laurent.

"De politie dacht dat ik er al tien jaar mee reed zonder naar de technische keuring te gaan. Maar ik kom er nooit mee buiten."

De prins ziet de zaak met vertrouwen tegemoet en heeft geen advocaat in de arm genomen. "Dit verhaal is zo simpel. Ik zie niet in waarom ik vertegenwoordigd zou moeten worden", zegt hij.

In de meeste gevallen komt iemand er met een geldboete van af. Mocht blijken dat het keuringsbewijs al langer was verlopen of dat dit al eens eerder is gebeurd, dan kan de straf hoger uitvallen. De prins kan dan een geldboete tot 80.000 euro krijgen of een celstraf van tussen de acht dagen en drie maanden.

Aanvankelijk stond de zaak al voor 4 maart op de agenda, maar deze werd op verzoek van de prins uitgesteld.