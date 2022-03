Hilaria Baldwin is in verwachting van haar zevende kind met acteur Alec Baldwin. Het bekende koppel maakte het nieuws dinsdag zelf bekend via Instagram.

"Na veel ups en downs in de afgelopen jaren hebben we positief nieuws en een grote verrassing: dit najaar komt er weer een Baldwinito", schrijft de 38-jarige Amerikaanse bij een video waarin zij te midden van haar zes andere kinderen op de grond zit. "We waren er vrij zeker van dat ons gezin compleet was, en we zijn meer dan blij met deze verrassing."

Hilaria en Alec Baldwin kregen samen zes kinderen sinds 2013. De acteur is daarnaast vader van model Ireland Baldwin, de dochter die hij in 1995 kreeg met zijn toenmalige vrouw Kim Basinger.

Baldwin is momenteel nog verwikkeld in een onderzoek naar het schietincident op de set van de film Rust. Daarbij schoot de acteur in oktober vorig jaar per ongeluk een cameravrouw dood. Het pistool waarmee dat gebeurde, was een rekwisiet en had niet geladen moeten zijn.