In zijn mediaoptredens komt Marcel van Roosmalen vaak chagrijnig en mopperend over. De 54-jarige Media Inside-presentator vindt het jammer dat mensen denken dat hij zich ook privé zo gedraagt, vertelt hij in Veronica Superguide.

"Het beeld dat van mij is ontstaan, is een beetje uit z'n verband getrokken", zegt Van Roosmalen. "Ik sta elke dag een paar keer op het schoolplein en dan vang je weleens wat op, ook in negatieve zin. Bijvoorbeeld dat mensen denken dat ik de hele dag chagrijnig ben, iets waarvan ik durf te zeggen dat het niet waar is."

"Ze denken in ons dorp bij wijze van spreken dat ik hun kind ga afzeiken als hij of zij bij ons kind komt spelen. Dat is natuurlijk onzin."

Van Roosmalen zegt alleen moeite te hebben met persoonlijke opmerkingen. "'Wat ben jij een kutvader, wat een vieze vent ben jij.' Of als iemand iets beweert wat pertinent niet waar is. Zoals Yvonne Coldeweijer, die schreef dat

ik nooit naar mijn dementerende moeder ga", vertelt de schrijver en presentator, die een boek schreef over zijn moeder.

"Dan denk ik: verdiep je er eens in! Ik lig er niet wakker van, maar ik vind het wel debiel, ook vanwege de reacties die zulke onzin losmaakt. Sommige familieleden geloven deels wat er over mij in de media wordt geschreven, personeelsleden van zorginstellingen reageren verbolgen. Dat raakt me niet echt, maar ik vind het ook niet leuk."