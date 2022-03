Ezra Miller is in de nacht van zondag op maandag (lokale tijd) gearresteerd in een bar op Hawaï. De 29-jarige acteur, vooral bekend als superheld in The Flash, zou woedend zijn geworden toen mensen begonnen te karaoken.

Volgens een politierapport, in handen van Deadline, zou Miller zijn gaan schreeuwen tegen andere aanwezigen toen zij begonnen te zingen. Hij rukte de microfoon uit de handen van een 23-jarige vrouw.

Vervolgens zou Miller ook nog ruzie hebben gekregen met een man die in de bar aan het darten was. De acteur werd gearresteerd op verdenking van intimidatie en wanordelijk gedrag.

Miller werd meegenomen naar het bureau. Na het betalen van een borgtocht van 500 dollar (455 euro) werd hij weer vrijgelaten.