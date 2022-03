Loretta Schrijver is voorlopig uit de roulatie doordat ze eerder dan verwacht onder het mes moest vanwege een zogeheten hersteloperatie na darmkanker, meldt RTL Boulevard.

Op het Instagram-account van Koffietijd is te lezen dat de 65-jarige Schrijver eerder dan verwacht werd opgeroepen en daardoor tijdelijk niet te zien zal zijn als presentatrice van het programma.

"Helaas moeten we tijdelijk weer afscheid nemen van Loretta. Ze is namelijk, eerder dan verwacht, opgeroepen voor haar hersteloperatie. We hopen natuurlijk dat alles goed zal gaan en kijken uit naar het moment dat ze weer is."

In 2021 werd beginnende darmkanker geconstateerd bij Schrijver. Ze werd geopereerd, maar doordat ze daarna last kreeg van meerdere complicaties, duurde haar herstel langer dan normaal. Schrijver was hierdoor ook langere tijd niet in Koffietijd te zien.

Begin dit jaar keerde ze terug in het programma, maar nu moet ze opnieuw enige tijd verstek laten gaan. Hoelang is nog niet duidelijk.