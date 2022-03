Alle voor een Oscar genomineerde acteurs en actrices hebben dit jaar een goodiebag ter waarde van 140.000 dollar (127.372 euro) gekregen. Ook de genomineerden in de categorie beste regisseur hebben een tasje met daarin een dure vakantie, gouden chocolaatjes en een stuk land in Schotland gekregen.

Denzel Washington, Will Smith, Judi Dench en Steven Spielberg kregen de tasjes tijdens de uitreiking van de Academy Awards in de nacht van zondag op maandag. In totaal 25 genomineerden hebben zo'n tas meegekregen.

Daarin zitten elk jaar bijzondere cadeaus, maar het stuk land in Schotland leidde al voor de ceremonie tot woede onder de Schotten. Iedere genomineerde mag zich nu lord, laird of lady van Glencoe noemen: dat is onderdeel van het bezit van een stuk land in het gebied. Schotten waren daar woedend over: zij vinden dat hun land niet zomaar weggegeven mag worden, maar een petitie hielp niet.

In het pakket zitten verder een meerdaagse vakantie in een kasteel in Schotland, een speciaal huidverzorgingspakket dat gebaseerd is op salades, enkele flessen wodka en de mogelijkheid om voor 15.000 dollar aan liposuctie te laten uitvoeren.

Naast de gouden chocolaatjes zit er ook een olijfolie met bladgoud en een hele lading multivitamines in.

Of de acteurs, actrices en regisseurs de cadeaus ook aannemen is niet bekend. TMZ ontdekte dat het pakket de sterren op een flinke aanslag van de belastingdienst kan komen te staan.