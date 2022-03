John de Wolf en zijn partner Inge zijn vrijdag getrouwd. Het stel, dat al zestien jaar samen is, moest de bruiloft tot drie keer toe uitstellen vanwege de coronamaatregelen.

Zo moesten de oud-voetballer en zijn vrouw het feest afgelopen december nog afblazen. "Dan baal je enorm. Je kijkt ernaar uit, maakt leuke plannen waar je zin in hebt en dan gaat het niet door. Misschien dat we hierdoor nu dubbel en dwars hebben genoten", vertelt De Wolf aan De Telegraaf.

Het bruidspaar droeg kleding die speciaal voor hen gemaakt was in Italië. In het geval van de assistent-trainer bij Feyenoord moest daar op het laatste moment nog van alles aan worden gewijzigd. De 59-jarige Schiedammer is namelijk flink afgevallen.

"In totaal 16 kilo. Via een gezonde manier vlogen de kilo's ervanaf. In zes weken heb ik het voor elkaar gekregen. Mijn pak moest hierdoor wel vermaakt worden. Ik was 12 centimeter buikomvang kwijt."

Goede vriend Jochem Myjer voltrok het huwelijk op geheel eigen wijze. "Jochem was zó leuk. Door zijn humor was het een totaal andere huwelijksvoltrekking dan je normaal gewend bent. Dat vonden wij juist zo leuk. Net even iets anders."