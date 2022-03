Een voormalige huishoudster van Brandy heeft de zangeres aangeklaagd omdat ze naar eigen zeggen is ontslagen omdat ze te oud was. De vrouw zegt dat er sprake is van "onrechtmatig ontslag" en "het schenden van de arbeidswetten".

De voormalige huishoudster eist een schadevergoeding van ruim 250.000 dollar (zo'n 227.600 euro). Dat meldt People, die documenten van de zaak heeft ingezien.

De huishoudster beweert dat de 43-jarige zangeres, onder meer bekend van de hit The Boy Is Mine, de arbeidswetten van de staat Californië heeft geschonden. "Waaronder het niet betalen van het minimumloon en onbetaalde rustmomenten en eetpauzes", schrijft People. Bovendien zou de vrouw nog twee gewerkte dagen uitbetaald moeten krijgen.

De huishoudster was sinds 2002 in dienst bij de Come a Little Closer-zangeres en zou 125 dollar (113,81 euro) per dag verdiend hebben. Brandy Norwood, zoals de zangeres volledig heet, heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.