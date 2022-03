Welke programma's hij gaat maken of voor wat voor opnames hij in het buitenland zit, dat vertelt Ewout Genemans (37) zijn ouders nooit van tevoren . De presentator wil namelijk niet dat zij zich zorgen maken om zijn veiligheid, vertelt hij in gesprek met Libelle.

Genemans, die voor zijn programma's onder meer naar beruchte sloppenwijken afreisde, vertelt zijn familie hooguit 'in grote lijnen' voor wat voor programma hij op pad gaat. Tijdens zijn verblijf in het buitenland heeft hij helemaal geen contact met zijn ouders. "Ik wil niet dat mijn moeder thuis in spanning zit om mij", legt hij uit.

De presentator vertelt als hij heelhuids is teruggekomen wel over wat hij heeft meegemaakt. "In de afgezwakte versie."

Genemans is van plan binnenkort naar Mexico af te reizen om te onderzoeken hoe veilig Mexico nog is als vakantieland, omdat er geregeld toeristen betrokken raken bij schietpartijen. "Van tevoren bel ik mijn moeder niet met dit plan", aldus de presentator en producent.

Naarmate hij ouder wordt, is Genemans wel minder roekeloos geworden en neemt hij minder grote risico's bij het opnemen van zijn programma's. "Althans, ik neem gecalculeerde risico's. Zomaar een gevaarlijke wijk in gaan, zou ik niet zo snel meer doen. Ik zorg nu altijd dat er begeleiding bij is, van de politie bijvoorbeeld."