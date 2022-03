Peter Gillis is aan het denken gezet doordat hij woensdag plotseling onwel in het ziekenhuis werd opgenomen. De ondernemer, bekend van de SBS-serie Familie Gillis: Massa Is Kassa, realiseert zich dat hij zal moeten afvallen.

Gillis werd woensdag met een ambulance afgevoerd omdat hij tijdens een overleg met de crew van zijn realityshow onwel werd. "Ik was een beetje de weg kwijt, wist niet waar we het over hadden", vertelt hij aan ANP. Volgens Gillis zakte zijn hartslag onderweg naar 25, waardoor hij eventueel gereanimeerd had moeten worden, wat uiteindelijk niet nodig bleek.

Gillis kreeg een hersenscan in het ziekenhuis in Helmond, omdat in eerste instantie werd gedacht aan een hersenbloeding. Tijdens de scan was Gillis nog buiten bewustzijn. Na een paar onderzoeken bleek dat een hersenbloeding, een tia of een beroerte uitgesloten was. Wel is ontdekt dat zijn bloedsuiker te hoog is.

De vakantieparkeneigenaar laat aan het Eindhovens Dagblad weten dat hij nu toch echt iets aan zijn gewicht moet doen. Hij wil weer aan de slag met zijn afslankcoach en zegt meer te willen bewegen om af te vallen. "Ik sta weer met beide benen op de grond. Over enkele maanden herken je me niet meer terug."

De realityserie Familie Gillis: Massa is Kassa zal geen vertraging oplopen. Hoewel zijn werkgever Gillis een paar dagen rust wilde geven, stond hij er zelf op meteen weer aan de slag te gaan. "SBS wilde de opnames de komende dagen on hold zetten, maar ik zei: 'Als we morgen niet filmen, dan hou ik ermee op.'"

Gillis moet nog een paar keer terug naar het ziekenhuis om te onderzoeken wat hem precies mankeert.