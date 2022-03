Kylie Jenner en Travis Scott maakten dinsdag vrij onverwacht bekend dat hun zoon niet langer Wolf heet, omdat de naam toch niet bij hem zou passen. Hoe het jongetje nu heet is niet bekend, maar fans geloven dat er meer aan de hand is: aan de hand van sociale media hebben zij uitgedokterd dat het besluit volgt op een ruzie.

De fans van Kylie Jenner zijn altijd goed op de hoogte: aan de hand van de kleur van haar nagels waren zij er eerder al achter gekomen dat de realityster al een tijdje zwanger was. Jenner plaatste foto's op sociale media die van weken terug waren, zo ontdekten de fans door te kijken naar haar manicure. De kleur van haar nagels was op de foto's namelijk anders dan in de livebeelden die zij deelde in haar Instagram Story en zo ontdekten haar fans dat de foto's ouder waren.

Na de enorme geheimzinnigheid die vier jaar geleden rond Jenners eerste zwangerschap hing - ze bevestigde het pas toen dochter Stormi al geboren was - zijn haar fans scherper dan ooit.

Afgelopen week kondigde Jenner aan dat zij en Scott hebben besloten dat Wolf Jacques Webster een nieuwe voornaam krijgt. "We hebben gewoon niet echt het gevoel dat het bij hem past. Ik wilde dit even delen, omdat ik de naam Wolf overal zie", aldus Jenner op Instagram. Zoals het de fans van de realityster betaamt, gingen ze direct op onderzoek uit: hoe zou de baby nu dan gaan heten? En waarom is Wolf ineens toch niet geschikt?

De theorie die veruit het meest leeft onder fans: het is allemaal de schuld van Jenners voormalige vriendin Tammy Hembrow. De Australische influencer was tot 2019 een goede vriendin van Jenner; ze was op feestjes van de familie en promootte diverse producten van Jenner en haar zussen op sociale media.

De vriendschap begon scheuren te vertonen toen er in 2018 beelden verschenen van Hembrow die op een brancard werd weggevoerd van een feestje van de familie. De influencer kampte naar eigen zeggen met een zware jetlag en was doodmoe, waardoor de alcohol verkeerd viel.

Een jaar erna beëindigde Jenner de vriendschap op een voor socialemedialiefhebbers gangbare manier: ze ontvolgde Hembrow. Deze actie kwam niet uit het niets, want in diezelfde tijd gingen er diverse geruchten dat Hembrow een relatie zou hebben met rapper Tyga. Jenner en Tyga hebben lange tijd een relatie gehad en daarom zou het niet in goede aarde zijn gevallen bij Jenner.

Volgens Hembrow was ze alleen vrienden met Tyga, maar het nummer Uno gaat wel over haar. Het nummer kan als vrij expliciet gezien worden: Tyga rapt over seksueel contact met een vrouw die Tammy heet op het parkeerterrein van een snackbar. Hembrow bevestigde dat het nummer over haar ging, maar dat de tekst veel te serieus genomen werd. "Nemen jullie rapteksten altijd zo serieus?", aldus de influencer.

Wat heeft dit te maken met de naam Wolf? Hembrow heeft ook een zoon die Wolf heet. De zesjarige zoon van Hembrow heeft sinds de geboorte van de zoon van Jenner een grotere rol gekregen op sociale media. Hembrow plaatst foto's met haar zoon waarbij ze "Mijn Wolf" en "Wolfs mama" schrijft. Een beetje vals, vinden de fans van Jenner, want het is volgens hen wel heel duidelijk dat Hembrow hiermee uithaalt naar haar voormalige vriendin.

Hoe Wolf Jacques Webster nu komt te heten moet dus nog blijken, en Jenner heeft nog geen enkele hint gegeven van wat zijn naam nu zou kunnen worden. Waarschijnlijk kijkt ze eerst even rond bij haar andere voormalige vriendinnen; twee keer een naam veranderen is wel heel ingewikkeld.