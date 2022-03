Loiza Lamers woont nog niet zo lang op zichzelf, maar wil nu alweer gaan samenwonen met haar vriend Jelle. Dat vertelt het 27-jarige model in Rooijakkers Over De Vloer.

Het eenjarige huurcontract dat Lamers tekende voor haar appartement in Amsterdam is bijna verlopen en ze weet niet of ze nog een keer bijtekent. De kans is groter dat ze met Jelle op zoek gaat naar een woning.

"Het voelt heel stabiel. Die plannen zijn er ook. We hebben besloten dat we willen samenwonen", aldus het model.

Lamers maakte in oktober 2021 bekend een relatie met Jelle te hebben.