Leona Lewis is in verwachting van haar eerste kind. Dat maakt de Britse zangeres woensdag via Instagram bekend.

"Ik kan niet wachten je in de zomer te ontmoeten", aldus de 36-jarige Lewis. De artieste zegt er niet bij of ze een jongen of een meisje krijgt.

De Bleeding Love-zangeres is sinds 2010 samen met Dennis Jauch. In 2019 gaven ze elkaar het jawoord. Op Instagram schrijft Jauch dat de zwangerschap het beste en grootste cadeau is dat hij ooit heeft gekregen.