Justin Bieber ziet af van de aanklacht die hij had ingediend tegen twee vrouwen die hem beschuldigen van seksueel wangedrag. Waarom de zanger heeft besloten de zaak te laten vallen, is volgens Billboard onduidelijk.

In 2020 beschuldigden twee vrouwen de Canadese artiest van seksueel wangedrag in diverse berichten op Twitter. De incidenten zouden in 2014 en 2015 hebben plaatsgevonden, Bieber heeft altijd ontkend.

In februari werd nog bekend dat de advocaten van Bieber in gesprek waren met een van de vrouwen, maar dat het niet tot een schikking kwam. Met de andere vrouw zijn nooit gesprekken gevoerd. Deze 'Danielle' is nooit gevonden. Daarom zou in mei een rechtszaak plaatsvinden.

De advocaten van de zanger beschuldigden de vrouwen er eerder van leugens te verspreiden en misbruik te maken van een situatie waarin meerdere vrouwen naar buiten kwamen met verhalen over wangedrag van mannen op de werkvloer.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met onder andere Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188.