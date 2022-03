Een Amerikaanse rechter heeft dinsdag na bijna negen jaar een einde gemaakt aan het curatorschap van actrice Amanda Bynes. Al die jaren bepaalde haar vader en moeder haar leven, maar door de beslissing van de rechter staat de actrice niet langer meer onder het toezicht van haar ouders.

Een maand geleden vroeg de 35-jarige actrice een rechter om het curatorschap van haar ouders te beëindigen. Haar moeder steunde dit verzoek. De actrice stond sinds haar 27ste onder curatele.

"Lynn is heel erg trots op de ontwikkeling die Amanda de laatste jaren heeft gemaakt en kijkt uit naar de volgende fase in haar leven", aldus de advocaat van Lynn Bynes tegen E!online.

Bynes was al op jonge leeftijd op televisie te zien en kreeg in 1999 haar eigen The Amanda Show. Miljoenen kinderen van over de hele wereld groeien op met de sketches die de actrice maakt in het kinderprogramma op Nickelodeon.

In 2010 is ze het acteren beu en gaat ze met 'acteerpensioen'. Wat volgt is een serie bizarre voorvallen met Bynes. Zo plaatst ze via Twitter woedende berichten, waarin ze uithaalt naar verschillende mensen en wordt haar hond van haar afgenomen als ze dreigt hem in brand te steken. Ook kampt ze met verslavingen.

Omdat Bynes niet in staat blijkt om voor zichzelf te zorgen, krijgen haar beide ouders het curatorschap over haar leven. Dat betekent dat ze mogen beslissen over de financiën van hun dochter, maar ook over haar medische trajecten.

Nu het curatorschap is opgeheven, kan Amanda Bynes onder meer gaan trouwen met haar verloofde Paul Michael en zelf beslissen waar ze wil wonen. Eerder deze maand bedankte de actrice haar fans voor hun steun.