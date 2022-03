Rolf Sanchez, Kraantje Pappie en Thomas Acda zijn bij hun reis naar San Francisco als voorbereiding op De Vrienden van Amstel LIVE bestolen. Ze waren in de Amerikaanse stad om een speciaal nummer te schrijven voor de nieuwe concertreeks in mei.

De drie artiesten werden bij de Golden Gate Bridge in San Francisco bestolen, zei Kraantje Pappie dinsdag tijdens een persmoment voor De Vrienden van Amstel LIVE. Hun auto was volledig geplunderd. "Alles was weg. Laptops, paspoorten, creditcards, tassen", vertelt Alex van der Zouwen, zoals Kraantje Pappie voluit heet.

De drie zijn ondanks het incident enorm blij met het eindresultaat van het nummer Missen Zou, dat ze in Amerika schreven. Ze denken dat het weleens serieuze concurrentie kan worden voor het nummer Als Ik Je Weer Zie van Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon.

Dat nummer werd vorig jaar januari uitgebracht als themalied van De Vrienden van Amstel LIVE, maar werd vanwege de coronapandemie nooit voor een groot publiek gespeeld. De komende editie gaat dat voor het eerst gebeuren, aldus Van der Zouwen.

De Vrienden van Amstel LIVE keert in mei met acht shows terug in Rotterdam Ahoy. De shows stonden eigenlijk voor januari gepland, maar door de coronamaatregelen werd de reeks toen geannuleerd.