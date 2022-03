De favoriete sport van Jan Joost van Gangelen is zwemmen, omdat het een van de weinige momenten is dat hij niet wordt herkend en gestoord. De sportpresentator van ESPN vertelt in Veronica Superguide dat hij niet geniet van de aandacht die zijn bekendheid met zich meebrengt.

Van Gangelen vertelt dat hij overal herkend wordt. "Je kunt mij ook moeilijk over het hoofd zien, hè? Ik ben ruim 2 meter lang en sta te boek als een giraffe, maar alsnog zijn mensen altijd verbaasd als ze me in het echt zien."

Op de vraag of hij stiekem van de aandacht geniet, antwoordt hij: "Nee, helemaal niet. Daarom is zwemmen mijn lievelingssport, want dan lig ik een uur lang met mijn hoofd in het water en word ik door niemand gestoord. Met hardlopen hetzelfde, want ik stop onderweg nooit."

Hoewel hij continu herkend wordt, ziet Van Gangelen zichzelf liever niet als BN'er. "Ik voel me eigenlijk meer een journalist en presentator dan een BN'er. Dat associeer ik eerder met iemand die goed kan zingen of acteur is, of coole YouTube-dingen doet. Daarvoor moet je niet bij mij zijn."