Kylie Jenner en Travis Scott hebben besloten de naam van hun zoon te veranderen. Ruim anderhalve maand nadat Wolf geboren werd, staan de realityster en de rapper niet meer achter zijn naam en laten ze weten een andere naam voor hem te gaan bedenken.

"De naam van onze zoon is niet langer Wolf. We hebben gewoon niet echt het gevoel dat het bij hem past. Ik wilde dit even delen omdat ik de naam Wolf overal zie," aldus de 24-jarige Jenner in haar Instagram Story.

De realityster vertelt er niet bij hoe zij en haar partner hun zoon dan wel willen gaan noemen. Op de geboorteakte van het jongetje staat de naam 'Wolf Jacques'.

Jenner deelde maandag ook beelden van een documentaire die gemaakt is over de geboorte van haar zoon, die op 2 februari ter wereld kwam. Scott en Jenner hebben ook een dochter: Stormi (4).