De nieuwe vriend van Rachel Hazes, Klaas Otto, stelt dat hij nooit meer bij een motorclub zal gaan. De No Surrender-oprichter zei dit maandag in het gerechtshof in Leeuwarden.

Het Openbaar Ministerie ziet motorclub No Surrender als een criminele organisatie waar Otto leiding aan gaf, met als bijnaam 'De Generaal'. Otto ontkent dit.

Het OM eist in hoger beroep een celstraf van 2,5 jaar. Dat was in 2020 ook het vonnis van de rechtbank. "Ik heb nu een heel ander leven", zei Otto (54) maandag. "Ik heb de motorclubs jaren geleden gedag gezegd. Er is niets meer dat op mijn oude leven lijkt."

Otto stapte in 2013 op bij Satudarah en richtte No Surrender op. Volgens het OM was Otto een dictatoriale leider van een organisatie die zich bezighield met drugshandel en geweld- en vermogensdelicten. Zo zou hij mede hebben aangezet tot bad standings. Wanneer een lid uit de club werd gezet, werd hij fysiek mishandeld en moest hij de club hoge boetes betalen. Het hof doet 16 mei uitspraak.

Otto en Rachel Hazes, de weduwe van André Hazes, maakten afgelopen weekend op Instagram bekend een relatie te hebben. Zij deelden een foto waarop zij zoenen op een dansvloer. "Geen woorden nodig", schreef Rachel erbij in het Engels.