Hans Kazàn is na bijna twee weken in het ziekenhuis in het Spaanse Marbella weer thuis. De 68-jarige illusionist werd zondag uit het ziekenhuis ontslagen. Hij werd twee weken geleden opgenomen omdat hij ernstig verzwakt was.

"Het was een heftige tocht", zegt Kazàn. "Maar ik heb het licht aan het einde van de donkere tunnel weer gevonden. Ik ben gruwelijk blij."

Artsen in het ziekenhuis in Spanje, waar de illusionist en zijn vrouw wonen, konden een tijdlang niet ontdekken wat hem mankeerde. Uiteindelijk bleek het om overtollig maagzuur te gaan.

"Het begon gewoon met misselijk zijn en overgeven, maar het ging niet over. Na twee weken werd ik hopeloos. Dit houdt geen mens vol, dacht ik. Toen heeft mijn vrouw me naar het ziekenhuis gestuurd", blikt hij terug.

'Ik bleek allergisch te zijn voor medicijnen die ik slik'

Daar moest Kazàn aan het infuus en kreeg hij allerlei onderzoeken. "Spaanse ziekenhuizen zijn heel precies, dus ze wilden alles uitsluiten. Ik kreeg een hersenscan en mijn borstkas werd onderzocht. Maar ik bleek gelukkig geen enge dingen te hebben, maar overtollig maagzuur. Ik bleek allergisch te zijn voor de medicijnen die ik slik. Daar ben ik meteen mee gestopt."

Inmiddels is Kazàn thuis in zijn blokhut in Zuid-Spanje en gaat het veel beter met hem. "Nu is het vooral aansterken en voorzichtig weer wat meer gaan eten."

In april hoopt hij naar Nederland te reizen voor een optreden in Dokkum.