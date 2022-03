Silvio Berlusconi heeft dit weekend op 85-jarige leeftijd tijdens een symbolische bruiloft zijn jawoord gegeven aan zijn 53 jaar jongere vriendin Marta Fascina. De twee zijn niet voor de wet getrouwd, maar hebben wel een uitbundig feest gevierd, zo melden Italiaanse media.

Fascina droeg een witte jurk, Berlusconi een mooi pak en de twee sneden samen een taart aan, maar echt getrouwd zijn ze niet. Het stel noemde het dan ook geen bruiloft maar een 'festival van liefde'.

Berlusconi en Fascina zijn al jaren samen, maar door een ruzie binnen de twee families zouden ze uiteindelijk afgezien hebben van een officiële bruiloft. Volgens bronnen stonden de vijf volwassen kinderen van de voormalige Italiaanse premier in de weg: zij zouden hebben gevreesd voor hun erfenis. Als Berlusconi voor de wet was getrouwd, had zijn vriendin aanspraak mogen maken op zijn vermogen van zo'n zes miljard euro.

Op Instagram-accounts van enkele gasten is te zien hoe Berlusconi voor de aanwezigen zong, dat het diner uit diverse ingewikkelde gangen bestond en dat Fascina's jurk een bruidssleep van enkele meters had.