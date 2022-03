Negen jaar lang hebben de ouders en artsen van Amanda Bynes (35) voor een groot deel haar leven bepaald. Nu de actrice zich een stuk gezonder en stabieler voelt, hoopt ze daar dinsdag eindelijk een einde aan te maken. Anders dan bij Britney Spears heeft zij de volledige steun van haar vader en moeder.

Amanda Bynes is twaalf jaar oud als ze voor het eerst op televisie te zien is. De actrice speelt in een aflevering van Sports Theater with Shaquille O'Neal en daarna gaat het hard. Een jaar later, in 1999, krijgt ze haar eigen The Amanda Show. Miljoenen kinderen van over de hele wereld groeien op met de bizarre sketches die de actrice en haar team uitbeelden in het kinderprogramma dat te zien is op Nickelodeon.

Tot 2010 is ze regelmatig in populaire tienerfilms te zien, maar dan besluit ze met acteerpensioen te gaan. Na hoofdrollen in She's the Man en What A Girl Wants is ze het acteren beu, maakt ze bekend via sociale media. "Als ik iets niet meer leuk vind, stop ik ermee. En ik vind acteren niet meer leuk, dus ik ben ermee gestopt."

Dan begint een reeks van bizarre voorvallen met Bynes, zowel offline als online. Op Twitter plaatst ze woedende berichten, waarin ze uithaalt naar heel veel verschillende mensen en dingen schrijft als "Ik wil dat Drake mijn vagina vermoordt". Offline arresteert de politie haar wegens drugsgebruik en wordt haar hond haar afgenomen als ze hem bijna in brand steekt.

Voor de familie van de voormalige actrice is het reden om in te grijpen en te vragen om professionele hulp. Amanda vertelt zelf dat ze gediagnosticeerd is met een manisch-depressieve stoornis en dat ze bipolair is. Omdat ze niet in staat blijkt voor zichzelf te zorgen, start het curatorschap dat uitgevoerd wordt door haar beide ouders. Vader en moeder Bynes beslissen over de financiën van hun dochter, maar ook over de medische trajecten die ze moet doorlopen.

Door de enorme media-aandacht die het curatorschap van Britney Spears heeft gekregen, trekken fans al snel de conclusie dat ook Bynes slachtoffer is van haar ouders. Maar dat zit toch anders: waar Spears nergens zelf over mocht beslissen, zelfs niet wat ze at, heeft Bynes al snel weer een aantal eigen keuzes mogen maken. Haar moeder heeft er zelfs voor gepleit dat de oud-actrice zelf over haar geld mocht beslissen. Dat veranderde ook niet toen Bynes weer een inzinking had.

Spears was te zwak om over zichzelf te beslissen, maar kon volgens haar vader prima iedere dag in Las Vegas op het podium staan. Bij Bynes hebben haar ouders steeds in overleg gekeken naar wat verstandig was. Daarom is ze niet de spotlight gaan opzoeken, maar heeft ze een mode-opleiding gevolgd en zich zo min mogelijk aangetrokken van paparazzi.

Opvallend is wel dat in september 2021 nog besloten werd het curatorschap tot maart 2023 te verlengen maar dat Bynes nu zelf heeft aangegeven er eerder mee te willen stoppen. Wat er in de tussentijd is veranderd, is niet bekendgemaakt. Zeker is dat Bynes het ook hier niet alleen hoeft te doen: haar ouders en haar verloofde steunen de aanvraag volledig.