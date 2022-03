Snelle voelt zich opgeladen en sterk nu hij beter nadenkt over waar hij zijn tijd in wil steken. De muzikant kondigde in april 2021 aan het even wat rustiger aan te willen doen en dat heeft geholpen. Hij vreest dan ook niet dat het weer misgaat, zo zegt hij in AD.

"Dat denk ik niet", zegt de 26-jarige Lars Bos als hem gevraagd wordt of met zijn drukke schema een nieuwe inzinking op de loer ligt. "Dankzij mijn team en vanwege mijn eigen gemoedsrust. Mentaal heb ik het wel op een rijtje. De volgende stap wordt iets gezonder leven. Ik ga vaak te laat naar bed en eet nog niet gezond genoeg. En ik was ruim een halfjaar gestopt, maar rook weer af en toe een sigaretje."

Snelle beleefde in drie jaar tijd een enorme oplaaiing van zijn populariteit. Dat is leuk, maar niet als je er niet van kan genieten. En dat lukte hem niet zo goed. "Pas had ik mijn grootste show tot nu toe, in de Lotto Arena in Antwerpen. Ik was de hele tijd bezig met mijn teksten, met waar ik moest kijken, of ik dacht aan wat de lichtman moest doen. Terwijl, als ik goed voorbereid ben, het sowieso wel lukt. Ik kwam daar het podium af en had nou niet echt genoten van het moment."

Nu probeert de muzikant meer tijd te nemen voor zichzelf, door in de tuin te werken of met vrienden te gaan wandelen. Hij was vergeten hoe fijn het is om dat soort dingen te doen. "Het klinkt misschien heel corny, maar ik wil wat meer genieten."

Om er zeker van te zijn dat dat lukt, heeft hij zijn team flink uitgebreid. Nu denken er meer mensen met hem mee. "Mijn begeleidingsteam is uitgebreid, ik heb onder anderen een nieuwe manager, die er met zijn collega's voor zorgt dat ik me daadwerkelijk kan focussen op muziek maken, doen wat ik het leukst vind. Bel ik hem op om iets te vragen over een bepaald filmpje dat we kunnen gebruiken voor de promotie voor de shows in Afas Live, zegt hij: 'Dat heb ik allang geregeld, zorg jij nou maar dat je stem morgen nog goed is.' Heerlijk."