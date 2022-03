No Surrender-oprichter Klaas Otto en Rachel Hazes hebben via Instagram laten weten een relatie te hebben. De weduwe van André Hazes plaatste zaterdagavond een zoenfoto met Otto, waarna hij liet weten dat Hazes "zijn meisje" is.

De twee lieten eerder dit jaar al weten het "gezellig" te hebben samen. Hazes vertelde destijds aan Story dat de relatie nog pril was. "Wat de toekomst brengt, moeten we afwachten."

Zaterdag plaatste Hazes een zoenfoto met Otto. "Geen woorden nodig", schreef Hazes bij de foto.

Niet lang nadat de foto was geplaatst, werd het account van Otto gehackt. Er verschenen onder meer hatelijke berichten richting Hazes en berichten waarin werd gesuggereerd dat Otto een relatie zou hebben met een andere vrouw.

De No Surrender-voorman beschuldigde zijn ex-vriendin van het hacken van zijn account en liet zondag in een video weten: "Beste volgers, dit slaat nergens op. Luister, Rachel Hazes is mijn meisje."

Otto werd in 2018 veroordeeld voor onder meer bedreiging, afpersing en witwassen. Hij kreeg een celstraf van zes jaar opgelegd, maar ging daartegen in beroep. In het voorjaar van 2020 kwam hij weer vrij, na ruim drie jaar in voorarrest te hebben gezeten.