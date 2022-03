Britney Spears is weer teruggekeerd op Instagram. Woensdag was de zangeres plotseling onvindbaar op Instagram, maar twee dagen later heeft de Amerikaanse weer talloze foto's en een video geplaatst. Een reden voor haar vertrek of terugkeer heeft Spears niet gegeven.

Op de foto's, die in verschillende posts worden gedeeld, is te zien dat de zangeres in haar woonkamer poseert.

Talloze fans reageren onder de posts met berichten als "We hebben je gemist!". De video laat de buik van een zwangere vrouw zien, wiens kindje schopjes geeft. Talloze fans vragen onder de post of het om een hint gaat en Spears zwanger is.

Dit was niet de eerste keer dat Spears haar account verwijderde. In september, vlak nadat haar vader Jamie terugtrad als haar curator, was dat ook het geval. Op Twitter gaf de zangeres toen aan dat ze even pauze nam van sociale media om haar verloving te vieren.