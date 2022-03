Famke Louise is onzeker geworden na haar zwangerschap. Op Instagram vertelt de zangeres vrijdag dat het 'ontzwangeren' pittig is en dat ze hard aan zichzelf werkt.

Famke Louise verwelkomde in januari haar zoontje Nówie. Op de vraag hoe het 'ontzwangeren' gaat, antwoordt ze dat het over het algemeen goed gaat. "Het is soms wel pittig omdat ik super onzeker ben geworden en ik moet echt weer gaan leren om van mezelf te houden", schrijft ze.

"Ik ben nu ook weer bezig met sporten en gezond eten, dus lichamelijk zal ik wel weer de oude worden. Ontzwangeren is niet binnen een dag gedaan en dat is soms wel moeilijk."

Famke Louise, die een relatie heeft met oud-voetballer Denzel Slager, wil in de toekomst graag meer kinderen krijgen. "Heel graag zelfs", schrijft ze. "Maar nu even focussen op Nówie en misschien dat we in de toekomst nog zo'n prachtbaby mogen verwelkomen."