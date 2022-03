Juicekanaal RoddelPraat heeft de uitzending offline gehaald waarin een nooit uitgebracht nummer van zangeres Famke Louise is gedeeld. De rechter had woensdag in een kort geding bepaald dat ze dit binnen 48 uur na de uitspraak moesten doen.

De uitzending is niet meer te zien op het YouTube-kanaal van het programma. In het lied haalde Famke Louise uit naar haar voormalige manager Ali B. De zangeres daagde RoddelPraat-makers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgens voor de rechter en haalde daar haar gelijk.

Roos en Schouten verloren woensdag het kort geding dat Famke Louise had aangespannen. De zangeres eiste dat een YouTube-uitzending van RoddelPraat offline werd gehaald, omdat het presentatieduo ten onrechte suggereerde dat de artieste door haar voormalige manager Ali B zou zijn misbruikt. Roos en Schouten deelden in hun online programma een liedje dat Famke Louise schreef na een ruzie met Ali B, maar dat ze nooit heeft uitgebracht.

Ook een rectificatie

Naast het offline halen van de uitzending moesten de twee ook binnen 48 uur een rectificatie op de site en sociale media van de YouTube-serie plaatsen. Die staat nu op het Instagram-kanaal van het programma. "In de uitzending van 26 januari 2022 hebben we een geheime disstrack van Famke Louise laten horen en meegedeeld dat daaruit blijkt dat Famke Louise door Ali B is misbruikt en/of is mishandeld, dan wel dat Ali B zich jegens haar schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag", valt te lezen in een gedeeld statement van Roos en Schouten.

"Deze uitlatingen zijn onjuist en ongegrond. Ook hebben wij geen wederhoor toegepast. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft daarom op 16 maart 2022 geoordeeld dat de uitzending onrechtmatig is en dat wij met het laten horen van de disstrack auteursrechtinbreuk hebben gepleegd. Wij zijn hiermee buiten de grenzen van de uitingsvrijheid getreden en zijn daarom bevolen de uitzending offline te halen."

Proceskosten betaald uit crowdfunding

De makers van RoddelPraat moeten niet alleen hun eigen advocatenkosten betalen, maar ook die van Famke Louise. Donderdag werd duidelijk dat ze in minder dan 24 uur 27.000 euro opgehaald hebben via crowdfunding om de kosten van de verloren rechtszaak te dekken. Vrijdag meldden de twee dat ze nog meer geld hebben opgehaald. Het totaalbedrag staat op 35.000 euro. "Het extra geld stoppen we in de oorlogskas voor de volgende zaak", zegt Roos.