Hans Kazàn moet ook vrijdag nog in het ziekenhuis in het Spaanse Marbella blijven. Artsen vinden dat de illusionist nog te zwak is om naar huis te gaan.

Kazàn werd vorige week opgenomen omdat hij ernstig verzwakt was. Artsen in het ziekenhuis in Spanje, waar de illusionist en zijn vrouw wonen, konden een tijdlang niet ontdekken wat hem mankeerde. Woensdag werd de oorzaak pas gevonden: Kàzan heeft last van overtollig maagzuur.

Vrijdagochtend hoorde de illusionist dat hij nog niet naar huis mag. "Woensdag dachten de doktoren dat hij vrijdag naar huis zou mogen, maar hij moet voorlopig nog blijven. Ze willen de situatie nog meer aanzien", zegt zijn vrouw Wendy Kazàn.

Ze heeft daarover een dubbel gevoel. "Hij wordt goed verzorgd in het ziekenhuis, maar hij is er al zo lang. Inmiddels al twaalf dagen."

Wel gaat het steeds beter met hem, laat zijn vrouw weten. "Zeker vergeleken met hoe het was. Sinds gisteren is hij van het infuus af en kan hij weer kleine beetjes eten. Hij is ook niet meer misselijk, dus dat is positief."