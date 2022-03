Hoewel Kim Kardashian en Ye inmiddels officieel gescheiden zijn, laat de rapper zijn ex-vrouw nog altijd niet met rust. Via sociale media haalt hij uit naar haar en haar nieuwe partner Pete Davidson, en dat leidt online tot flinke rellen. Het maakt het gedeelde ouderschap ook een stuk ingewikkelder, zo wordt wel duidelijk.

Davidson plaatst begin deze week via het account van een vriend screenshots van zijn gesprek met Ye. De komiek, die inmiddels enkele maanden een relatie met Kardashian heeft, vraagt de rapper te stoppen met de negatieve berichten over de realityster.

"Yo, hier Skete (de bijnaam die Ye aan Davidson heeft gegeven, red.). Kun je alsjeblieft ophouden en even kalmeren? Het is 8 uur in de ochtend en het hoeft niet zo te gaan. Kim is de beste moeder die ik ooit heb ontmoet. Wat zij doet voor jullie kinderen is fantastisch en je hebt zo fucking veel geluk dat ze de moeder van jouw kinderen is. Ik heb besloten dat ik het niet meer accepteer dat je ons zo behandelt, ik blijf niet meer stil. Word volwassen", is te lezen in het bericht.

Het komt niet uit het niets: in de afgelopen maanden heeft Ye op allerlei manieren uitgehaald naar zijn ex-vrouw en haar nieuwe partner. De rapper, die toen hij met Kardashian trouwde nog Kanye West heette, roept zijn fans ertoe op Davidson lastig te vallen, plaatst op Instagram en Twitter regelmatig allerlei geruchten over de komiek en maakt een clip waarin hij Davidson onthoofdt in kleianimatie.

Davidson heeft zich steeds tamelijk op de oppervlakte gehouden, maar is het nu zat. Als Ye hem vraagt waar hij op dat moment is, antwoordt hij: "In bed met je vrouw", waarbij hij een selfie plaatst. De screenshots worden even later ook weer verwijderd, maar zijn dan al door het web opgeslokt en verspreid via allerlei kanalen.

Een still uit de clip Eazy, waarin Pete Davidson wordt onthoofd in kleianimatie. Een still uit de clip Eazy, waarin Pete Davidson wordt onthoofd in kleianimatie. Foto: BrunoPress

Ye blijft woedend, zo veel is duidelijk. Op sociale media haalt hij uit naar iedereen die iets negatiefs over hem te zeggen heeft. Als talkshowpresentator Trevor Noah kritisch is over het gedrag van de rapper, levert hem dat diverse racistische opmerkingen van Ye op. Ye wordt voor 24 uur geschorst van Instagram en krijgt een waarschuwing: hij moet opletten wat hij plaatst, anders wordt hij helemaal verwijderd.

Het lijkt de rapper niet echt dwars te zitten. TMZ fotografeert hem diezelfde dag terwijl hij met zijn zesjarige zoon Saint op de voorste rij zit bij een basketbalwedstrijd. Opmerkelijk, aangezien Ye meerdere keren heeft gesuggereerd dat zijn ex-vrouw hem in de weg zit bij bezoeken en uitstapjes met hun vier kinderen.

Terwijl Kardashian haar ex meerdere keren heeft gevraagd niet alles in het openbaar te delen, ook omdat het haar en haar partner in gevaar brengt vanwege woedende fans van Ye, zegt zijn recentste ex Julia Fox dat hij helemaal niet gevaarlijk is. Volgens de actrice, die ongeveer een maand met Ye samen was, moeten we de clip waarin Davidson wordt onthoofd zien als een uiting van creativiteit.

Of we ons zorgen moeten maken om Ye, die met psychische problemen kampt, weet Fox niet zo goed. "Ik zal hem bellen, dan vraag ik het hem."

Kardashian laat op sociale media ondertussen niets merken van de narigheid. In gesprek met Ellen DeGeneres is ze vol lof over haar nieuwe partner. Davidson heeft inmiddels meerdere tatoeages en een brandmerk laten zetten om zijn liefde voor haar te uiten. Superromantisch, noemt de realityster het.

"De relatie van mijn vader en moeder (die scheidden toen Kardashian nog jong was, red.) is een goed voorbeeld voor mij geweest. Het maakt niet uit wat er gebeurt, ik zal hem altijd beschermen en zal altijd proberen het beste te doen voor onze kinderen", antwoordt Kardashian als DeGeneres haar vraagt naar de hele situatie met Ye.

"Ik zie het als een uitdaging die mij iets moet leren. Soms moet ik gewoon even gaan zitten en denken: wat is hier de les? En hoe kom ik erdoorheen? Ik snap dat het superzen klinkt, maar ik moet wel."

Via haar advocaat heeft ze in ieder geval voor elkaar gekregen dat ze zo snel mogelijk kon scheiden van Ye, maar daarmee is de kous nog niet af. Regelingen over geld, maar vooral ook over hun kinderen, zijn nog niet vastgelegd. En door scheidingen als die van Brad Pitt en Angelina Jolie weten we inmiddels dat dat jarenlang kan duren.

Op de opmerkingen van Noah, die zegt dat Ye zijn kinderen en ex-vrouw in gevaar brengt met zijn gedrag, heeft Kardashian niet gereageerd. Grote kans dat Kardashian, die rechten studeert, beter weet en niet zal uithalen naar haar ex: in een scheiding kun je het beter in de rechtbank uitvechten dan via sociale media.