Een oud televisiefragment uit De schreeuw van De Leeuw heeft Paul de Leeuw zo'n dertig jaar na dato angstige momenten opgeleverd. In het fragment uit 1993 is te zien hoe de presentator een jongetje betast en kusjes geeft. Onlangs doken de beelden online op en werd De Leeuw beschuldigd van pedofilie.

Het fragment is onderdeel van een uitzending waarin De Leeuw en zijn redactie aan de kaak wilden stellen hoe sommige ouders hun kinderen inzetten voor talentenshows. Het fragment was dus onderdeel van een kritische noot, maar werd afgelopen tijd losgeknipt op sociale media.

"We hebben dat toentertijd nog vijf keer in Ahoy opgevoerd. Toen vond iedereen dat grappig. Prima dat die humor nu niet meer kan. Maar op internet is opgeroepen om mij te lynchen. Daar werd ik echt een beetje bangig van", aldus De Leeuw in gesprek met de Volkskrant.

Het filmpje werd vertraagd en er werd andere muziek onder gezet, waardoor ook De Leeuw het er een beetje engig uit vond zien. "Maar dat is niet wat het is."

De programmamaker zegt nog te hebben overwogen een statement af te geven. "Maar je houdt het toch niet meer tegen. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat mijn kinderen het ook wisten. Zij zeiden: er klopt geen jota van. Sindsdien ben ik er iets rustiger onder."