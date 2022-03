Dirk Zeelenberg en zijn vrouw Suus Schenk hebben na een huwelijk van bijna twaalf jaar besloten uit elkaar te gaan. Dat bevestigt de acteur donderdag aan RTL Boulevard.

Zeelenberg laat weten verder niet op de scheiding in te willen gaan, omdat er drie kinderen bij betrokken zijn. De acteur en Schenk traden in juni 2010 met elkaar in het huwelijk. Het stel heeft samen twee zoons die voor het huwelijk werden geboren en een dochter die in 2011 ter wereld kwam.

De 53-jarige Zeelenberg, die ook werkzaam is als trouwambtenaar, is vooral bekend van zijn rollen in series als All Stars en Divorce. Ook was hij te zien in films als Zwartboek, De Hel van '63, Toscaanse Bruiloft en Hartenstraat.