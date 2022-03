RoddelPraat-makers Jan Roos en Dennis Schouten hebben in minder dan 24 uur 27.000 euro opgehaald om de kosten van de verloren rechtszaak tegen Famke Louise te dekken.

Roos en Schouten verloren woensdag het kort geding dat Famke Louise had aangespannen. De zangeres eiste dat een YouTube-uitzending van RoddelPraat offline werd gehaald, omdat het presentatieduo ten onrechte suggereerde dat de artieste door haar voormalige manager Ali B zou zijn misbruikt. Roos en Schouten deelden in hun online programma een liedje dat Famke Louise schreef na een ruzie met Ali B, maar dat ze nooit heeft uitgebracht.

De makers van RoddelPraat moeten niet alleen hun eigen advocatenkosten betalen, maar ook die van Famke Louise. "Een enorm bedrag en we hopen dat jullie ons willen helpen het bij elkaar te krijgen. Dus help ons de kosten te dragen, lieve mensen. Want anders wordt het een beetje lastig om dit vol te houden als iedere boze BN'ert een zaak begint", schreven Schouten en Roos na afloop van het kort geding bij de crowdfundingactie. Het is niet duidelijk wat de mannen gaan doen met het geld dat zij extra inzamelen.

RoddelPraat moet naast het betalen van de advocatenkosten en het offline halen van de desbetreffende uitzending over Famke Louise ook binnen 48 uur een rectificatie op de site en sociale media van de YouTube-serie plaatsen. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, moeten de mannen een dwangsom van 10.000 euro per persoon per dag aan Famke Louise betalen.